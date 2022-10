Cremonese-Napoli, probabili formazioni: Osimhen a parte, il ritorno è più difficile

Il Napoli vede già Cremona, prossima trasferta domenica in campionato, ma Luciano Spalletti non sa ancora se potrà contare o meno su Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli ha giocato la sua ultima partita esattamente un mese fa - il 7 settembre in Champions League contro il Liverpool all'esordio - ma adesso non vede l'ora di tornare in campo.

L'azzurro ha saltato l'allenamento di ieri per il lieto evento della nascita della primogenita a Napoli, ma anche quest'oggi il nigeriano ha svolto solo parte del lavoro in gruppo e un'altra parte di lavoro personalizzato in campo in solitaria. Domani, per la rifinitura, Spalletti e lo staff medico scioglieranno completamente le riserve. Nessun problema invece per gli altri acciaccati di Amsterdam Zielinski e Kvaratskhelia, orientati però a un turno di riposo con la Cremonese.