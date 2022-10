Cremonese-Napoli, così in campo: Osimhen a casa, recupera Kvara

Con il gruppo al completo ma ancora una volta senza Victor Osimhen. Il Napoli di Spalletti parte per Cremona, domani la sfida alla squadra di Alvini senza l’attaccante nigeriano che non è tra i convocati partenti. Hanno recuperato al meglio, invece, sia Kvaratskhelia che Zielinski, entrambi usciti malconci dopo la sfida all’aia in Champions League.

Questa la lista completa:

Meret, Sirigu, Marfella

Juan Jesus, Di Lorenzo, Zanoli, Ostigard, Kim, rrahmani, Mario Rui, Olivera

Zerbin, Zielinski, Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Anguissa, Ndombelé

Lozano, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone