Cremonese-Napoli nel segno del maestro Gigi Simoni

Cremonese-Napoli. La partita di Gigi Simoni, uomo perbene e maestro di calcio scomparso il 22 maggio 2020 dopo un'agonia lunga undici mesi. Gigi è stato un allenatore che ha scritto la storia del calcio italiano, in cui ha vissuto da calciatore e soprattutto da allenatore a tutti i livelli, dalle partite con la Carrarese in serie C al trionfo in Coppa Uefa con l'Inter di Ronaldo il brasiliano nel 1998. Sono state 1126 le sue partite in panchina, prima di intraprendere la carriera dirigenziale, conclusa proprio a Cremona nel 2016. Sul campo dello stadio Zini venne proclamato allenatore del secolo grigiorosso, con una promozione, due salvezze e la conquista del trofeo Anglo-italiano nel mitico Wembley. Un segno importante lo lasciò anche a Napoli, dove allenò due volte.

Gigi era stato calciatore azzurro per un breve periodo all'inizio degli anni Sessanta: fece parte del Napoli che vinse la Coppa Italia 1962 con Petisso Pesaola in panchina, unico club di serie B a conquistare quel trofeo nella storia. Nel 1996, dopo aver fermato due volte gli azzurri in campionato con la Cremonese, venne scelto da Corrado Ferlaino (e dal suo consulente Ottavio Bianchi) per guidare il Napoli in sostituzione di Vujadin Boskov. Nel ritiro di Lavarone, in Trentino, creò un gruppo di acciaio e i risultati si videro subito: a fine dicembre gli azzurri erano al vertice della classifica. Ma poi accadde qualcosa. Simoni venne contattato da Massimo Moratti che gli offrì la panchina dell'Inter per la successiva stagione. Si irritarono Ferlaino e Bianchi mentre la squadra perdeva colpi in campionato e scivolava verso le zone basse della classifica. Dopo la semifinale di Coppa Italia, guarda caso contro l'Inter, e l'accesso degli azzurri alla finale contro il Vicenza mister Gigi venne esonerato.

Sarebbe tornato a Napoli nel 2003, in serie B, per sostituire Andrea Agostinelli, convocato dal presidente Salvatore Naldi e dal ds Giorgio Perinetti. La stagione più triste della storia azzurra, con un anonimo campionato in serie B e una profonda crisi societaria, sfociata nel fallimento del 2 agosto 2004. Un dolore anche per Simoni, che avrebbe continuato ad allenare fino a quella proposta arrivata da Cremona di diventare prima direttore tecnico e poi presidente. In una bellissima autobiografia dal titolo “Simoni si nasce” Gigi ha raccontato con affetto gli anni di Napoli, quasi sorvolando su quell'esonero del '97, che negli anni aveva commentato con un aggettivo: «Ingiusto». Lo stesso utilizzato per il licenziamento deciso da Moratti pochi mesi dopo la conquista della Coppa Uefa da parte dell'Inter.

Simoni ha lanciato centinaia di calciatori, ne ha avuti di fedelissimi e anche di ingrati. E' la vita, quella che lui ha sempre affrontato con un sorriso perché ha creato amicizie solidissime dove è stato, a Napoli in particolare con la famiglia di Carlo Iuliano, lo storico capo ufficio stampa del vecchio Napoli, e i dirigenti Filippo Fusco e Gigi Pavarese. Ha vissuto profondi dolori e grandissime gioie, negli ultimi anni si era ritirato a Marina di Pisa con la moglie Monica Fontani, giornalista conosciuta a Pisa, e il figlio Leonardo, che è entrato come osservatore nello staff dell'Inter, voluto dal vicepresidente Javier Zanetti, uno dei nerazzurri rimasti più legati a suo padre Gigi.