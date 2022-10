Spalletti, bravo Napoli con lucidità: «Turnover? Tutti sono disponibili»

Sapeva che sarebbe stata dura, ma il suo Napoli non ha perso la testa nemmeno all'ultimo minuto. «Non è stata facile per noi, dopo il pareggio abbiamo subito troppo e la partita si è complicata, non avevamo quelle caratteristiche che richiedeva la gara e ci adattavamo difficilmente» ha detto Luciano Spalletti al termine del match contro la Cremonese, tre punti che valgono la vittoria e il primo posto in solitaria in vetta alla Serie A.

«La Cremonese non merità la classifica che ha, ma noi non abbiamo però mai perso la lucidità in campo e siamo stati premiati. Simeone ha fatto un grande gol dopo che la squadra si era impegnata a premere in avanti» dice Spalletti a Dazn «Nel Napoli sono tutti sul pezzo perché sono tutti disponibili a far bene nei minuti concessi, senza pensare a quelli che non giocano. Così diventa più facile. Più cattiveria di un anno fa? Io vedo una squadra che non si arrende mai, che ha sempre voglia di fare bene per tutti i 90 minuti. Rrahmani? L'infortunio bisognerà valutarlo bene nelle prossime ore».