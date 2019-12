LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un salto indietro, come nella stagione 2007-08. Solo una volta ildi Aurelio De Laurentiis aveva fatto così male dopo le prime, ed era la prima squadra azzurra neo promossa in massima serie. Gli azzurri dieguagliano così il record in negativo e perdono in maniera importante il treno per la qualificazione Champions.21 punti in 15 giornate, dunque, un bottino davvero povero per la squadra di Ancelotti che a Udine ha anche ringraziatoper una partita che sembrava mettersi male. Ora l’ultima gara di Champions contro il Genk sembra poter essere l’ultimo banco di prova per l’allenatore azzurro: la qualificazione agli ottavi può riportare, almeno in parte, il sereno.