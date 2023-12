Alleggerire la tensione. Ma d'un tratto la gara con il Braga diventa un bivio fondamentale dove Mazzarri sa che non si può sbagliare. Non solo perché ballano 12,5 milioni di euro (9,6 milioni per l'approdo agli ottavi e 2,9 milioni per i tre punti) che per un club come quello guidato da De Laurentiis sono vitali, ma anche per ragioni di equilibrio mentale della stagione. Di turnover non se ne parla proprio: Simeone e Raspadori aspetteranno ancora. Né a centrocampo può essere alternato qualcuno anche perché Cajuste non è al top e ieri ha svolto lavoro personalizzato a Castel Volturno. Ci saranno almeno 40 mila spettatori per il primo match da dentro o fuori e quindi andranno in campo i soliti noti. Ovvio, l'unico dilemma è là in difesa, dove i disastri sono all'ordine del giorno e costano punti e sconfitte: la coperta è corta, quindi Mazzarri valuterà come alternare i 4 centrali a sua disposizione. Un paradosso: nessuno, in questo momento, viene considerato insostituibile. Al contrario, chiunque potrebbe uscire per far posto a Ostigard ma non sarebbe una follia neppure immaginare riconfermata ancora la linea che ha affrontato la Juve.

APPROFONDIMENTI Napoli, riecco Mario Rui Juventus-Napoli, il gesto virale di Osimhen Juventus-Napoli 1-0, il rammarico di Zielinski

Mazzarri, per certi versi, appare già stremato dal suo primo mese nel frullatore, ma prova a intravedere segnali di ripresa. Lo ha detto anche alla squadra e ha fatto rivedere a Natan e gli altri cosa andava fatto su Cambiaso al momento del cross. È soprattutto il calendario che fa respirare: il Braga, poi il Cagliari, il Frosinone in Coppa Italia, la Roma e infine il Monza per chiudere l'anno. Il filotto non è utopia, ma a patto di sistemare le cose là dietro. Meret non è esente da colpe nel gol di Gatti ma alternative non ce ne sono. Mazzarri gli parlerà: vuole un portiere sereno anche nella mente. Ciò che si è visto in queste due settimane invoglia all'ottimismo, al di là dell'unica vittoria con l'Atalanta. Certo, il Napoli deve calarsi in una nuova dimensione: un anno fa, di questi tempi, la macchina perfetta schiacciava chiunque. Questa squadra trema al primo spavento. La verità è che Walterone ormai ha preso piena coscienza del guaio in cui si è cacciato: spinto dall'ambizione di voler tornare in prima linea, umanissimo sentimento in chi da qualche tempo è messo da parte, è finito sulla panchina più affascinante ma anche la più difficile della serie A. Dice: «Se non c'erano problemi non mi avrebbero chiamato». Ma ne sta prendendo coscienza: la mancata, adeguata, sostituzione di Kim è un peso che magari si può sopperire a gennaio. Mazzarri non lo dirà mai ma è chiaro che dal mercato si aspetta qualcosa.

La prova è stata buona con la Juventus e nessuno è schiavo del risultato nei giudizi. Dal punto di vista tattico, Mazzarri ha già posto qualche rimedio all'anarchia di Garcia: vero che con laanche il Monza ha avuto supremazia nel possesso, ma gli azzurri hanno anche creato molte situazioni da gol. Lindstrom, poi, non pronto: Lozano era una straordinaria alternativa a destra, sacrificato all'altare del tagli dello stipendio. C'è appagamento, poi, evidente: ne parlano tutti alla luce del sole, anche De Laurentiis. C'è una società che sta riorganizzando la sua area sportiva. Il Napoli, è ora di gridarlo, è una squadra con problemi di continuità nei novanta minuti ma anche di personalità che solo Spalletti è riuscito a nascondere. È una squadra che ha un'autonomia di rendimento a buon livello limitata a un'ora massimo. Ed è molto gracile mentalmente. Il vero problema è che atleticamente ormai non ricostruibile. Ha giocatori stanchi di testa e di gambe, che hanno dato (e ricevuto) tutto eppure mantengono la leadership nel gruppo. La Juventus ha palesato la crisi di: non è di poco conto. E quando il talento individuale si spegne, le cose vanno male.