Cristiano Ronaldo al Chelsea? Lo United preferirebbe il Napoli

Continua la telenovela di mercato legata a Cristiano Ronaldo: il portoghese si sta allenando da solo a Lisbona e non è con il Manchester United in questi giorni importanti per i Red Devils, che ieri hanno ricominciato la stagione con il nuovo allenatore Ten Hag. Il portoghese vuole la cessione e il suo agente nelle scorse ore è stato a colloquio anche con la nuova proprietà del Chelsea, fortemente interessata al calciatore.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, però, lo United non sarebbe disposto a lasciarlo andare, e ancor di più a una diretta concorrente come potrebbero esserlo i Blues di Tuchel nella prossima stagione: in caso di cessione, i Red Devils preferirebbero le altre mete paventate nelle ultime ore, tra cui il Napoli. I rumors, infatti, danno ancora gli azzurri tra le squadre più interessate a CR7, anche per il legame che negli anni passati ha legato Aurelio De Laurentiis all'agente Mendes.