Cristiano Ronaldo, la verità di Ten Hag: «Non assicuro che resterà con noi»

Nella testa e nel futuro del Manchester United c'è Antony, esterno brasiliano dell'Ajax che Ten Hag vorrebbe portare in Premier League dopo averlo avuto proprio in Eredivisie, un acquisto che vorrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo.

«Non posso dire che resterà al 100%. Ormai non manca molto alla fine del mercato, ma noi saremo vigili fino all’ultimo secondo in base a quello che accadrà» ha detto ieri alla Nbc l'allenatore dello United. Tra le squadre in fila per Cristiano c'è anche il Napoli di Spalletti.