CR7 e Dybala a Napoli, ironia social: «Tutto fatto, mancano solo i soldi»

Le voci arrivano da lontano, ma ci mettono poco a trovare spazio in città. Tra un tuffo e l'altro nel weekend, i tifosi del Napoli si godono le voci di mercato che vorrebbero il club di Aurelio De Laurentiis interessato a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, due campioni, due ex juventini, soprattutto due calciatori che vorrebbero cambiare aria il prossimo anno.

Lo dovrà fare per forza Dybala che ha lasciato la Juve e oggi è senza contratto. Al Manchester United, invece, Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione dopo una stagione non proprio esaltante. Ma come reagiscono i tifosi? I napoletani, conoscendo bene le esigenze del proprio club, poco credono di poter vedere uno dei due con Luciano Spalletti il prossimo anno. In rete si inseguono i meme e le battute che fanno sorridere pensando a quanto accaduto sul mercato negli ultimi anni.