Eintracht Frankfurt-Napoli, Cristiano Ronaldo si è offerto anche ai tedeschi

Si giocherà tra febbraio e marzo la doppia sfida tra Napoli e Eintracht Francoforte, valida per gli ottavi di finale di Champions League, una sfida che avrebbe potuto vedere in campo anche Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, che ha lasciato il Manchester United durante i Mondiali in Qatar, era stato vicinissimo al Napoli di Luciano Spalletti nei mesi scorsi ma non solo.

Secondo la dirigenza dell'Eintracht, infatti, la stella portoghese si sarebbe offerta tramite il suo entourage anche al club tedesco. «Ho la sensazione che Cristiano Ronaldo sia stato offerto a tutte le squadre partecipanti alla Champions League in questa stagione. Infatti si era offerto anche a noi» ha rivelato in una intervista a Dazn in Germania Axel Hellmann, portavoce del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte.