Mario Rui aspetta Cristiano Ronaldo: «Lo spogliatoio lo accoglierebbe»

«Giorno dopo giorno vogliamo far innamorare tutta la gente di questo Napoli». Mario Rui suona la carica, il terzino portoghese è pronto a vivere l'ennesima stagione da protagonista: «Le basi per fare bene c'erano già. Non è facile sostituire chi è andato via ma chi è rimasto ci sta dando una grande mano. Stiamo riuscendo a fare quello che chiede Spalletti. Siamo all'inizio, però, ed è presto: capisco l'entusiasmo della gente ma non abbiamo fatto ancora niente».

Cristiano Ronaldo al Napoli è un sogno? «So che si esalta in questi ambienti, viene fuori alla grande. Sono di parte, per me è il giocatore più forte di tutti i tempi anche a livello mondiale», ha detto a Radio Kiss Kiss Mario Rui, che con CR7 ha giocato in nazionale. «Sono suo tifoso. Tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio». Domenica la Fiorentina: «Sarà difficile, sono forti e sono migliorati ancora».