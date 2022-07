Cristiano Ronaldo e Dybala a Napoli: che rumors dalla Spagna

La prima voce, autorevole, è arrivata in mattinata: c'è anche il Napoli tra i club interessati a Paulo Dybala, argentino classe 1993 che ha lasciato la Juventus quest'anno e si ritrova a costo zero libero di firmare con il primo club che lo convincerà. Secondo Diario As, il ds azzurro Giuntoli avrebbe chiamato nelle scorse ore l'entourage del numero 10 argentino, per chiedere informazioni sui costi di un'eventuale operazione da portare avanti quest'estate.

Il Napoli ha sempre avuto un debole per Dybala, già prima del suo arrivo in Italia con il Palermo. Poi la Juventus aveva anticipato gli azzurri qualche anno dopo. L'altra pista sembra ancor più clamorosa: Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di lasciare la Premier League nuovamente, dopo appena un anno dal ritorno ai Red Devils: tra le squadre che avrebbero chiesto informazioni per il numero 7 portoghese ci sarebbero Bayern Monaco, Chelsea e anche il Napoli. Al momento, però, lo United non vuole lasciar andare Cr7.