Ronaldo al Napoli è una bufala? CR7 non si presenta a Manchester

Quella del Napoli interessato a Cristiano Ronaldo è una delle voci più affascinanti di questa estate di mercato. Ma anche se la maggior parte della tifoseria non crede all'affare per le cifre necessarie, dall'Inghilterra continuano a giurare che anche il club di Aurelio De Laurentiis si è interessato al portoghese, che da giorni tratta con il Manchester United chiedendo a gran voce la cessione.

Una richiesta che si è trasformata anche in fatti: secondo Sky Sports UK, infatti, Cristiano non si è presentato questa mattina al centro tecnico dello United, convocato per il primo giorno di ritrovo della nuova stagione che comincerà tra un mese. Il portoghese era il grande atteso del gruppo ma non troverà il neo allenatore Ten Hag: alla base dell'assenza alcuni «motivi familiari»non meglio specificati dal club inglese.