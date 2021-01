Gennaro Gattuso torna tra i colpevoli. Il Napoli perde con il Verona in campionato dopo il ko in Supercoppa dello scorso mercoledì e l'allenatore azzurro è sul banco degli imputati: «Quando non si vince la responsabilità è sempre dell'allenatore, che fa le scelte e mette la squadra in campo. Mi assumo le responsabilità di quanto visto oggi, la colpa è mia: nel primo tempo abbiamo trovato qualche occasione buona e potevamo chiuderla. Nella ripresa abbiamo sbagliato tutto e ci siamo fatti mangiare dal Verona. Ora bisogna guardare avanti e ripulirci un po' la testa. C'è rammarico ma tante squadre hanno alti e bassi, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo stare bene con la testa».

«Siamo felici per Mertens e Osimhen, hanno avuto qualche minuto importante oggi in campo» ha continuato Gattuso a Sky Sport. «Mi aspettavo di vedere in campo quello che avevamo preparato ma è già da tempo che facciamo regali all'avversario. Abbiamo giocato come il Verona voleva, senza mai palleggiare. Non è una questione di modulo o interpretazione di gioco, ma il problema è come li prendiamo questi gol. Ambiamo l'ambizione di tornare in Champions, ma non possiamo permetterci prestazioni così se vogliamo farlo».

