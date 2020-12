Il Napoli cala il poker contro il Crotone, vince 4-0 e vola a 20 punti al terzo posto in classifica al pari della Juventus. La squadra di Gattuso vince facilmente grazie ai gol di Insigne al 31', di Lozano al 58', di Demme al 76' e di Petagna al 91'. Il Crotone resta ultimo a 2 punti.

Maglia albiceleste anche allo Scida. Prosegue l'omaggio al più grande di tutti: Diego Armando Maradona. Petagna titolare va subito al tiro in avvio, fuori di poco. Al 5' Koulibaly si fa ammonire ingenuamente perché, sul campo bagnato, gli sfugge Messias. Al 9' cross di Petagna per Insigne che smorza in tiro, tra le braccia di Cordaz. Il Crotone spinge, gioca bene, è attenta la squadra di Stroppa. Buona giocata di Lozano in area al 19', gli azzurri provano a fare qualcosa di più, su un campo molto pesante. Petagna va giù in area pochi minuti dopo ma si continua a giocare. Ancora l'ex Spal potrebbe andare in rete grazie a Lozano ma non impatta la palla. Al 23' ancora Petagna al tiro ma Cordaz para. Partita bloccata, serve una magia. E arriva al 30' con un destro a giro da applausi di Insigne che dal vertice sinistro la sblocca. Al 36' Ospina salva il risultato sul neo entrato Vulic al tiro a botta sicura. Ottima punizione dal limite per gli azzurri al 46', va Insigne ma il tiro è sulla barriera. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa subito espulso Petriccione: fallaccio su Demme che si fa davvero male. Col Crotone in 10 uomini gli azzurri hanno l'obbligo di chiuderla. E così accade, al 58' quando Insigne fornisce un assist al bacio per Lozano che non sbaglia a tu per tu con Cordaz. Il messicano - tornato capocannoniere azzurro - è suglia scudi; scatti continui e buone punizioni. Junior Messias prova a fare gol da centrocampo, ma Ospina è attento. Koulibaly prova una rovesciata in area che non ha buon esito. Il terzo gol arriva al 75' con Demme, gran colpo da biliardo su assist di Mertens. Entrano Lobotka, Elmas e Politano per Lozano, Bakayoko e Insigne. Infine esce Koulibaly per Maksimovic. Niente spazio per Llorente, che pure poteva avere qualche chance per vedere il campo. Al 90' però è Petagna a segnare il secondo gol in campionato e fornire il 4-0. Termina così, con un altro bel poker dopo quello casalingo alla Roma.

CROTONE (3-5-2)

1 Cordaz; 3 Cuomo, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 Pedro Pereira, 10 Benali, 44 Petriccione, 17 Molina, 69 Reca; 25 Simy, 30 Messias.

A disposizione: 16 Festa, 22 Crespi, 5 Golemic, 6 Magallan, 11 Dragus, 14 Crociata, 20 Rojas, 21 Zanellato, 26 Djidji, 28 Siligardi, 77 Vulic, 95 Enrique. All. Stroppa.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 4 Demme; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 68 Lobotka. All. Gattuso

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

