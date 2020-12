Fari allo stadio Ezio Scida di Crotone dove i rossoblù di casa ospitano il Napoli guidato in panchina dal calabrese Gattuso. Il Crotone è reduce dall’ennesima sconfitta di questo avvio di stagione, ottenuta in casa del Bologna, mentre gli azzurri hanno prima travolto la Roma (4-0) per poi pareggiare giovedì in Europa League (1-1 in casa dell’Az Alkmaar). Arbitro della sfida sarà Marinelli di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Rossi, quarto uomo Massimi. Al Var ci saranno Nasca e Del Giovane.

CROTONE (3-5-2)

1 Cordaz; 3 Cuomo, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 Pedro Pereira, 10 Benali, 44 Petriccione, 17 Molina, 69 Reca; 25 Simy, 30 Messias.

A disposizione: 16 Festa, 22 Crespi, 5 Golemic, 6 Magallan, 11 Dragus, 14 Crociata, 20 Rojas, 21 Zanellato, 26 Djidji, 28 Siligardi, 77 Vulic, 95 Enrique. All. Stroppa.

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 4 Demme; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 21 Politano, 31 Ghoulam, 68 Lobotka. All. Gattuso

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

