Una gara di certo particolare per Sebastiano Luperto, il difensore pugliese ma cresciuto nel vivaio napoletano che oggi, da calciatore in prestito, si ritroverà ad affrontare la squadra che l'ha fatto crescere ed esordire nel calcio professionistico.

«Luperto parla napoletano, è cresciuto a Napoli. Per lui sarà una partita particolare» ha detto il suo agente Diego Nappi a Radio Kiss Kiss presentando la partita di oggi in Calabria. «A Crotone è andato in prestito secco, vuole fare esperienza per poi poter tornare a Napoli. Ha scelto di andare ai rossoblu perché aveva bisogno di giocare con una certa continuità».

