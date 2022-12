Decisivo nell'azione del gol del 2-1 del Napoli, il primo di Raspadori: Gianluca Gaetano con una doppia pressione sugli avversari riconquista palla e la serve a Jack che la mette in buca. Ottimo l'impatto sul match del giovane centrocampista napoletano, entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Lobotka e che ha funzionato benissimo da play facendo girare al meglio la squadra. Un'altra buona prova di Gaetano, dopo quella nel primo test in Turchia contro l'Antalyaspor, match in cui entrò in avvio di ripresa al posto di Elmas.

Il vice dello slovacco è Diego Demme che ieri non è stato impiegato per un affaticamento muscolare, Spalletti ha piena fiducia in lui e lo ha ribadito nella conferenza di vigilia del match contro il Crystal Palace. «Siamo contenti di Demme e preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide. Se avrà la necessità di voler giocare di più cercheremo poi di restare lo stesso così perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza». Se Demme dovesse chiedere a gennaio di essere ceduto, per poter aver più spazio, una soluzione è rappresentata proprio da Gaetano che ha confermato contro il Crystal Palace tutte le sue qualità nel cuore del centrocampo. Spalletti ha sempre avuto grande fiducia in lui, lo ha voluto in ritiro in estate e lo ha impiegato in un finale di partita caldo, come quello all'Olimpico contro la Roma, e al quarto d'ora della ripresa nel match ancora bloccato sullo 0-0 al Maradona contro lo Spezia poi vinto con il gol all'ultimo minuto con il gol di Raspadori (azione in cui entrò anche il centrocampista napoletano). E Spalletti lo ha fatto esordire in Champions League schierandolo nei minuti finali delle due partite con l'Ajax e di quella con i Glasgow Rangers al Maradona.

Il tecnico toscano lo vede bene nel ruolo di play e ne parlò in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Atalanta-Napoli. «Gaetano può diventare un grandissimo play se fa un po' d'esperienza nel suo ruolo. Tutti dicono che ha l'attitudine al gol, quindi che deve stare più avanti, è indubbio ma per frequenza di corsa nei 30-40 metri, capacità di palleggio mi piacerebbe vederlo spesso in quel ruolo», disse l'allenatore del Napoli. E Gaetano, nell'amichevole di ieri in Turchia contro il Crystal Palace, ha mostrato grande personalità ed è stato uno dei migliori del Napoli nel secondo tempo contribuendo al successo per 3-1.

Contro la formazione inglese hanno fatto bene tutti i giovani azzurri schierati nella ripresa. Zanoli è entrato al posto di Di Lorenzo, ha spinto molto a destra e suo è stato l'assist per il 3-1 di Raspadori. Bene ha fatto anche Zedadka che ha giocato a destra più avanti di Zanoli ed è entrato anche lui nell'azione del terzo gol azzurro lanciando il terzino azzurro. Buona prova al centro della difesa di Barba, il capitano della Primavera entrato al posto di Juan Jesus e che è stato puntuale e preciso in ogni intervento al fianco di Ostigard. Positiva anche la prestazione di Zerbin, entrato al primo minuto del secondo tempo per Politano e che ha dato un contributo importante sia a destra che a sinistra, dove è stato spostato a metà ripresa. Note liete anche dagli alti due giovani della Primavera azzurra, Spavone e Marchisano entrati nel finale di partita.