Crystal Palace-Napoli, Dazn e Sky ko e tifosi infuriati sui social

Ancora disservizi per Dazn e Sky, le due piattaforme che trasmettevano questo pomeriggio la seconda amichevole del Napoli a Antalya contro il Crystal Palace. dopo l'ora di gioco, il segnale video delle due emittenti è saltato, lasciando nel panico i tifosi che da casa stavano assistendo al match amichevole della squadra di Luciano Spalletti.

«Ci scusiamo per l'interruzione» il messaggio delle emittenti. Sui social i tifosi hanno perso subito la pazienza, soprattutto per i disservizi di Sky Sport, dove la gara del Napoli era visibile solo a pagamento a 9,99 euro (diversamente per Dazn, dove la visione era gratuita, inserita nell'abbonamento). La colpa, però, non è delle due emittenti: la gara è stata infatti prodotta in Turchia da un service del posto che inviava poi il segnale a Dazn e Sky in via remota.