Osimhen segna ed esce, Raspadori entra e segna. Victor ormai è una certezza, uno dei leader, se non il leader del Napoli. Jack cerca spazio: può fare tutto, come dice Spalletti. Ma soprattutto sa fare gol. Uno all'Antalyaspor, altri due al Crystal Palace. Spalletti non vuole rinunciare con facilità al 4-3-3 che ha spinto il Napoli sul tetto della serie A e anche dell'Europa. Ma ha capito che se di Osimhen non può fare a meno, a Raspadori non dovrebbe rinunciare a cuor leggero. E allora si cerca spazio per il bomberino. A fianco di Osimhen, sulla corsia di sinistra, approfittando della paura fisica e mentale di Kvaratskhelia in questi giorni; oppure dietro di lui, in quel 4-2-3-1 nel quale Zielinski ha dimostrato di non trovarsi a proprio agio. Per Spalletti è questa la sfida maggiore: trovargli un posto se non in pianta stabile almeno con un minimo di continuità. Ma non toccando una macchina sin qui perfetta.

Insieme hanno giocato pochissimo, 129 minuti, partendo titolare entrambi solo contro il Lecce, uno dei due soli pareggi del campionato sin qui. La stagione è ancora lunga. Come si dice in questi casi, c'è bisogno di tutti. Raspadori, come Simeone, ha sfruttato in pieno il suo momento di gloria, con 4 gol in Champions, durante l'assenza di Osimhen. Che una volta rientrato ha monopolizzato il Napoli. Sei partite dopo l'infortunio muscolare al bicipite femorale e sei vittorie con 7 gol e due assist.

Jack è stato il rovescio della medaglia. Si è accomodato in panchina e nelle ultime cinque partite tre volte non è proprio entrato, in altre due occasioni, complici i malanni di Kvara, ha giostrato da ala sinistra. Con risultati non eccellenti come i precedenti. Ma Spalletti lo sa. Aspettava la sosta per entrare nella testa del ragazzo. E anche per farlo sentire a proprio agio sulla fascia sinistra, oltre che come sottopunta, dietro Osimhen che potrebbe trarre vantaggio dalla qualità del giovane Giacomo.

Anche se Osimhen sta dimostrando di poter risolvere le partite anche da solo. Lui è uno che fa il classico reparto da solo. Sta affinando il fiuto per il gol. È accaduto ieri contro gli inglesi del Crystal Palace. È accaduto anche altre volte in campionato quest'anno. Quando il Napoli non riesce a fare il Napoli spunta il piedone, o anche la testa dorata del nigeriano. Ieri, contro gli inglesi, è stato il destro a spuntare. Quel 46 e mezzo che non è più un impaccio, ma una preziosa possibilità per riuscire ad angolare la palla da posizioni impossibili. Ricordate il gol contro la Roma? Un po' il manifesto del nuovo Osimhen che si unisce al vecchio: scatto che brucia Smalling e destro a un Rui Patricio che non si aspetta un tiro da quella posizione. Ieri è accaduta una cosa simile. In una mischia in area Victor perde palla. O almeno sembra, perché con lui non si può mai dire con quelle leve da gazzella che sta imparando a usare con la giusta coordinazione e con quel carattere duro da figlio delle strade polverose di Lagos, di uno che non si arrende mai. Lo stop di petto sul cross di Politano non è perfetto ma il nigeriano è lesto ad alzare il gambone e ad aiutarsi con le braccia, in maniera leggera ma decisiva, per scavalcare letteralmente un altro difensore. La chiusa è da cineteca. Sombrero per ritornare verso la porta e spaccata al volo con gol di interno.

Gol di energia ma anche di tanta qualità, con i saluti a chi dice che il nigeriano è solo corsa e fisico. Ormai è un giocatore di lotta e di governo. È lui che detta i tempi del pressing sino all'area di rigore. Spesso con ampi gesti per dare la carica ai compagni. E quando la squadra non riesce a seguirlo subito, la pressione la fa da solo, da indemoniato qual è. Un incubo per i difensori avversari, che se lo trovano addosso senza neanche rendersene conto. Accadde al povero Daley Blind, mentre «costruiva» dal basso la manovra dell'Ajax. Uno scatto feroce di quaranta metri e in pochi secondi Victor aveva rubato palla al difensore olandese, segnando a porta vuota. Un gol voluto, dopo un piccolo infortunio muscolare al bicipite femorale che lo aveva tenuto lontano dal campo per un mese. E Osimhen voleva il gol in Champions. Lo voleva maledettamente. Ma non tanto da tirare il rigore concesso precedentemente, cedendolo a Kvaratskhelia che lo voleva battere. Eccolo, un altro manifesto dell'Osimhen 2.0. In tanti, dopo il suo infortunio che lo ha tenuto fuori per quattro partite di campionato, con il Napoli che volava con altrettante vittorie, e con un Simeone che trasformava in oro qualunque pallone, si chiedevano che sarebbe successo al rientro del bomber africano. Osimhen la risposta l'ha data, forte e chiara.