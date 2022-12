Una perla di Osimhen, più altre due di Raspadori: il Napoli vince in rimonta (3-1) contro il Crystal Palace ribaltando il gol di Zaha. Altri segnali positivi degli azzurri di Spalletti nel secondo test in Turchia contro una formazione di metà classifica Premier League, dopo quelli contro l'Antalyaspor.

APPROFONDIMENTI Crystal Palace-Napoli 1-3 in rimonta C'è anche Nicola a vedere Demme (che non gioca) Tutti pazzi per Kvaratskhelia anche ad Antalya

Osimhen s'inventa un numero per il gol dell'1-1: il nigeriano arpiona palla nel cuore dell'area di rigore, la perde per un attimo e la recupera, disegna un sombrero su Tomkins e infila al volo sul secondo palo. Bellissime anche le due reti di Raspadori, entrato in avvio di secondo tempo al posto di Kvarastkhelia e che da sinistra si sposta centralmente per muoversi tra le linee: la prima nasce da un recupero palla di Gaetano (entrato al posto di Lobotka in avvio di ripresa e molto positivo) con un tiro all'incrocio perfetto dell'ex attaccante del Sassuolo, la seconda (il gol del definitivo 3-1) da un cross perfetto di Zanoli girato di precisione da Jack.

Partita non semplice nel primo tempo, pioggia e vento forte al Winter Football Series by Regnum, dove gli azzurri si sono allenati in questi dieci giorni in Turchia, e grande intensità del Crystal Palace che riprenderà la Premier League il 26 dicembre contro il Fulham. Il Napoli non riesce a rendersi pericoloso in attacco, con Kvaratskhelia e Osimhen ben controllati nella prima mezz'ora dai difensori inglesi, e deve stare attento alla manovra della squadra allenata da Vieira che se la gioca a viso aperto e regge il confronto anche nel possesso palla a centrocampo contro Lobotka, Elmas e Ndombele. La prima parata è di Meret (22’ pt) che sventa un tentativo di Eze. Il portiere azzurro deve poi arrendersi sul diagonale perfetto di Zaha (33’ pt), servito da Eze: gol che nasce da un errore in uscita di Juan Jesus. Osimhen pareggia dopo appena due minuti e il Napoli cresce nell'ultimo quarto d'ora salendo ancora di più di livello nella ripresa, a differenza del Crystal Palace che invece cala d'intensità.

Cinque cambi in avvio di secondo tempo di Spalletti: Zanoli entra al posto di Di Lorenzo e ha un grande impatto sul match spingendo molto a destra, il giovane Barba, capitano della formazione Primavera mostra grande personalità al fianco di Ostigard, Gaetano brilla a centrocampo, Simeone lotta come sempre anche se non riesce a sfruttare al meglio una chance propizia e Raspadori fa la differenza confermando di essere in gran forma e di ricoprire al meglio tutti i ruoli in cui viene impiegato da Spalletti. Più passano i minuti e più il Napoli diventa padrone del campo alzando il baricentro del gioco e governando sempre più la gestione del gioco.

Napoli che brilla anche per duttilità, parte con il 4-3-3, gioca a inizio ripresa con Ndombele e Raspadori tra le linee e Simeone terminale più avanzato e chiude con Jack vicino al Cholito: gli azzurri mantengono compattezza reggendo in fase difensiva (l'unico tentativo insidioso è di Zaha che però dopo aver superato Meret cade in corsa e non riesce a concludere) e proponendosi con efficacia soprattutto a destra come nell'azione del terzo gol avviata da Zedadka e Zanoli e chiusa da Raspadori. In vista della ripresa del campionato contro l'Inter prosegue la crescita del Napoli, impegnato sabato al Maradona in un altro test, in cui salirà ulteriormente il livello, contro la formazione spagnola del Villareal, degli ex Reina e Albiol.