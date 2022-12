L'amore per Khvicha Kvaratskhelia non si ferma mai e arriva anche in Turchia. Durante Crystal Palace-Napoli - seconda e ultima amichevole della squadra azzurra in Turchia - tifosi georgiani sono spuntati anche sugli spalti del Regnum Carya, la struttura che sta ospitando la squadra a Antalya. Un viaggio per amore di Kvara che ha portato anche a Napoli tanti tifosi georgiani nei primi mesi della stagione.