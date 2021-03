Covid, è morto il notaio D'Antuono: fu consigliere del Napoli negli anni ’70

È scomparso in Toscana, a 84 anni, il notaio Giovanni D'Antuono. Originario di Sant'Antonio Abate, da tempo si era trasferito per motivi di lavoro. Forte era rimasta la sua passione del Napoli, di cui era stato consigliere d'amministrazione negli anni '70, quando il presidente del club era suo cognato Corrado Ferlaino. D'Antuono fu al fianco dell'ingegnere quando organizzò la clamorosa operazione dell'acquisto di Beppe Savoldi dal Bologna nel 1975 per due miliardi e mezzo di lire.

Il notaio D'Antuono è stato così ricordato su Facebook dal nipote Luca Ferlaino, figlio dell'ex presidente azzurro: «Ricordo l’anno che perdemmo incredibilmente lo scudetto, nel 1988, lui pur essendo un amico fraterno di mio padre ed un grande tifoso del Napoli durante l’epoca Maradona non veniva mai a vedere le partite, non chiedeva mai biglietti, maglietta, favori. Quel giorno partì da Roccaraso e andammo a vedere Napoli Sampdoria, ultima partita di campionato, quella che avrebbe dovuto essere la giornata del trionfo e che invece si era trasformata beffardamente nella giornata del fallimento. Stadio semi vuoto, contestazione dei pochi presenti e bagarini che svendevano sottocosto i biglietti. Lui comprò il biglietto al botteghino e vide tutta quella inutile partita, insegnandomi che è nella sconfitta che si vedono gli uomini, che si vede la fede. Da lui ho imparato che è meglio perdere che tradire».

