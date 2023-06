Dalma Maradona attacca De Laurentiis: «Non mi hai fatto entrare nello stadio che porta il nome di mio padre»

Durissima polemica di Dalma Maradona, figlia di Diego e Claudia Villafane, nei confronti del presidente del Napoli De Laurentiis. Mentre sua madre e sua sorella Gianinna sono a Napoli per una breve vacanza (Claudia ha assistito a Napoli-Sampdoria su invito della mamma del Cholito Simeone), Dalma da Buenos Aires riapre una polemica vecchia di quasi due anni.

Nel dicembre 2021, arrivata a Napoli con una troupe televisiva per registrare un documentario sulla sua vita, chiese al Comune di poter accedere allo stadio che dal 2020 è intitolato a Diego. Ma avrebbe dovuto dare il via libera il Calcio Napoli, in quanto titolare della concessione dell'impianto, e non arrivò.

E così, dopo quasi due anni, Dalma Maradona - proprio nei giorni della celebrazione del terzo scudetto - ha attaccato De Laurentiis: «Grazie di cuore a tutti i napoletani per l'amore. Peccato per il presidente che ha il club. Mi hai proibito di entrare nello stadio che porta il mio cognome perché non voglio che ti riempi le tasche e ti approfitti dell'amore della gente».

Un'uscita inopportuna, a cui il Calcio Napoli non ha replicato.