Adama Traoré al Napoli, idea a costo zero

Il nome di Adama Traoré torna in ottica Napoli. L'esterno offensivo spagnolo ha incrociato lo scorso anno gli azzurri di Luciano Spalletti in Europa League, quando vestiva ancora la maglia del Barcellona, ma ora con il futuro in discussione gli azzurri potrebbero anche interessarsi a lui, vista una situazione contrattuale che lascia aperta la porta a ogni soluzione.

Traoré, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2023 con gli inglesi del Wolverhampton: il club sta provando da settimane a proporre un rinnovo contrattuale che però non sembra alla portata. Secondo i media inglesi, ci potrebbe essere anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis sulle sue tracce: gli azzurri sono alla finestra perché in estate uno tra Lozano e Politano potrebbe lasciare il club.