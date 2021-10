Daniel Leone, il saluto di Di Lorenzo: «Riposa in pace amico mio»

È scomparso in queste ore Daniel Leone, il 28enne portiere ex di Reggina e Catanzaro che lottava ormai da anni contro il tumore che l'ha portato via. Nella sua lunga carriera, Leone aveva incrociato anche Giovanni Di Lorenzo, oggi terzino del Napoli, con la maglia della Reggina. E proprio il calciatore azzurro ha voluto salutarlo via social: «Riposa in pace, amico mio» le parole del terzino napoletano.

