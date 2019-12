LEGGI ANCHE

Quello diè un nome sempre più caldo per il Napoli diche prova a rinforzare la mediana azzurra in vista di gennaio. Il portoghese di origini africane, classe 1991, potrebbe essere un'ottima pedina per arginare le mancanze azzurre, e dal Portogallo confermano che anchesi è inserito nella corsa a lui.Primo pretendente resta il- come riportato da A Bola nelle ultime ore - che già in estate si era spinto fino a 30 milioni di euro per il mediano. Il Porto chiede almeno 40 milioni di euro questo gennaio per lasciarlo andare, ma resta difficile immaginare che ilpossa arrivare a certe cifre per un calciatore di quella zona del campo. Pereira , però, conosce molto bene l'Italia avendo giocato con la maglia del Parma nel 2011-12.