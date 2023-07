Danso al Napoli, spuntano le cifre: contratto fino al 2027

Tre milioni a stagione e contratto fino al 2027 pronto per Kevin Danso. Secondo Footmercato, il Napoli e il difensore austriaco avrebbero trovato l'accordo nelle scorse ore per il passaggio in azzurro. Danso è il preferito di Rudi Garcia nella lunga lista azzurra di alternative per rimpiazzare l'ormai partito Kim Min-Jae nella prossima stagione.

L'allenatore francese attende Danso ora nel ritiro di Castel di Sangro, in attesa di poter integrare la sua difesa al meglio. Ma servirà ancora convincere il Lens che non fa sconti: servono almeno 30 milioni per lasciar andare il calciatore, dieci in più di quanto fu speso un anno fa per convincere Kim e il Fenerbahce a sposare la causa azzurra.