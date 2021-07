Napoli a Dimaro, in 700 allo stadio: «A Spalletti piacerà la Val di Sole»

«Stiamo lavorando tanto, ma siamo quasi pronti per dare il via al ritiro». Il Sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni conta i giorni alla ripartenza: «Sono stato allo stadio a fare il sopralluogo, viste le ultime misure per il distanziamento. Luciano Spalletti avrà a disposizione il teatro per le conferenze. Si potrà accedere agli allenamenti, abbiamo realizzato 700 posti anche per gli allenamenti. Quindi ogni giorno potranno accedere 700 persone la mattina e 700 tifosi il pomeriggio».

«Ci sarà un sistema di prenotazione obbligatorio che il Napoli calcio renderà disponibile tra qualche giorno» ha aggiunto Lazzaroni a Radio Kiss Kiss. Il ritiro partirà il prossimo giovedi. «Spalletti? C’è attesa per lui. Siamo sicuri che il posto gli piacerà. Avevamo nostalgia dei tifosi napoletani, non vediamo l’ora di rivedere tutta Dimaro colorata di azzurro».