Una data sempre da ricordare il 7 gennaio, giorno in cui Davide Astori avrebbe festeggiato il suo compleanno. Il difensore italiano, venuto a mancare quasi due anni fa, avrebbe compiuto oggi 33 anni e diversi club in Italia hanno voluto celebrarlo.Tra questi anche il Napoli , sempre attento nella triste vicenda dell'ex capitano della. «Ciao Davide» il tweet del club azzurro questa mattina con una foto che ritrae Astori in una azione di gara contro, in una delle tante sfide algiocate negli scorsi anni.