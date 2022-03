De Keteleare al Napoli, si può fare ma c'è il Leicester in pole position

Quello di Charles De Ketelaere è uno dei profili più interessanti nel panorama calcistico europeo degli ultimi mesi. Centrocampista offensivo, 21 anni, sul suo talento gli scout internazionali hanno pochi dubbi e le prestazioni di questa stagione con il Club Bruges e la nazionale belga hanno fatto drizzare le antenne a tutti, anche a chi lo seguiva da tempo, come Napoli e Milan.

Per i due club italiani, però, arrivare al giovane belga sarà complicato: la Premier, infatti, incombe e sembra attrarre di più. «Sono pronto per andar via, per vivere una nuova esperienza, ma non devo per forza cambiar squadra. Ci penserò a fine stagione» le parole di De Ketelaere in questi giorni dal ritiro della nazionale belga. Sulle sue tracce si è già mosso il Newcastle e soprattutto il Leicester, che in questo momento sembra essere il club in pole position in caso di cessione estiva.