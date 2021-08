De Laurentiis: devo parlare con Spalletti del mercato in entrata e in uscita

inviato a Castel di Sangro

Il presidente De Laurentiis annuncia per la serata una chiacchierata di mercato con Spalletti. «Ora devo scappare, ho degli obblighi con il mister Spalletti perchè da domani devo tornare a Roma e andrò via: dobbiamo parlare di mercato in entrata e in uscita, manca poco tempo per le operazioni, entro il 31 agosto chiude il mercato: dal primo settembre chi c'è c'è chi non c'è non c'è», ha detto al termine del convegno: "La Banca di Comunità, la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese".

De Laurentiis ha parlato anche del ritiro in Abruzzo. «Abbiamo anche rifiutato un'offerta dall'Austria, siamo tornati in Abruzzo, una meta sciistica per i napoletani, qui ci sono impianti straordinari e siamo stati ospitati l'estate scorsa in un momento difficile per il Covid».