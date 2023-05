Scudetto al Napoli, la gioia di De Laurentiis: «Abbiamo vinto tutti insieme. E Osi e Kvara non si toccano»

«Innanzitutto grazie» comincia così Aurelio De Laurentiis, in campo per la prima volta da campione d'Italia.

«Mi avete sempre detto di voler vincere e abbiamo vinto. Abbiamo vinto tutti insieme, domenica con la Fiorentina ci rivediamo tutti per la grande festa - ha detto il patron del Napoli, entrato in campo al termine del match che si giocava a Udine - È una gioia immensa quella di stasera, una gioia che si trasmette e riceve. Stasera gioisce una città intera. Ero convinto già in estate che quest'anno ci sarebbe stata una rinascita totale. Aprire lo stadio nonostante la trasferta? Ho detto alla Lega che si dovrebbe fare sempre. Le tv non ci perderebbero niente. Il nostro sogno è rivincere lo scudetto e vincere anche la Champions».

De Laurentiis ha detto: «Oggi è il coronamento di un viaggio lungo anni. Quando sono arrivato ho detto che saremmo tornati in Europa e poi a vincere lo scudetto. Adesso ci manca di rivincerlo, rivincerlo e rivincerlo ancora. E poi ci manca la Champions».

L'analisi del dirigente del Napoli: «Questa squadra si era appesantita di responsabilità, serviva aria nuova per volare in alto come gruppo. Lo scudetto lo abbiamo costruito in tutti questi anni. Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Si ripartirà con Spalletti.

«Questo scudetto è un nuovo punto di partenza. Adesso non ci dobbiamo più fermare deve essere solo un inizio e per questo Osimhen e Kvaratskhelia non si muovono, non si toccano - ha aggiunto De Laurentiis - In questi anni c'è stata perseveranza a Napoli di andare contro il sistema che in qualche modo blocca il calcio italiano, se sei da solo contro il sistema ci metti più tempo. Mi auguro che questo scudetto sia un cambiamento del calcio italiano, spero che i miei colleghi lo capiscano». Una frase anche per il tecnico Spalletti: «da parte sua c'è grade consapevolezza - ha detto De Laurentiis - e grande dedizione, lo ringrazio».