La prima volta allo stadio dopo il grande spavento: Aurelio De Laurentiis torna a farsi vedere in pubblico dopo la quarantena dovuta al contagio da coronavirus e lo fa sugli spalti del Rocchi di Viterbo per la sfida tra i padroni di casa della Viterbese e il Bari, in Serie C.

Il patron del Napoli, dopo il ritiro da protagonista a Castel di Sangro, non era mai stato allo stadio in questo avvio di stagione a causa delle sue condizioni di salute, ma ha potuto godersi oggi accanto al figlio Luigi la vittoria rotonda del Bari (3-0) che tiene l'altra squadra di famiglia in vetta alla classifica dopo le prime quattro giornate.

Ultimo aggiornamento: 22:08

