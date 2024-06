Re Carlo V, cioè Carlo Ancelotti, è stato celebrato con tutti gli onori dopo la conquista della quinta Champions League con il Real Madrid. E pensare che nella scorsa estate sembrava quasi certo il divorzio perché il tecnico di Reggiolo era attirato dall'idea di allenare la Seleçao brasiliana. Tra i complimenti arrivati ad Ancelotti non devono meravigliare quelli di Aurelio De Laurentiis e del Napoli anche se quella esperienza fu travagliata e finita dopo un anno mezzo, nel dicembre 2019, poco prima che scoppiasse la tempesta del lockdown.

I rapporti tra De Laurentiis e Ancelotti sono rimasti cordiali. E, come più volte ha detto Carlo, quando una cosa non va bisogna avere l'intelligenza e la forza di chiuderla. E quel rapporto non andava. Perché Ancelotti è allenatore da top club e le strutture del Napoli tuttora non lo sono. E in un top club devono esserci anche calciatori top, abituati a un certo tipo di livello di lavoro e di gestione non soltanto tecnica. In quella squadra non ve n'erano tanti. È probabile che a Napoli serva un altro tipo di allenatore, abituato più a controllare e dominare il gruppo che a gestirlo brillantemente come fa Ancelotti a Madrid e come aveva fatto in quasi tutta la sua carriera, escludendo la parentesi del Bayern Monaco, con cui aveva vinto la Bundesliga ma rompendo con lo spogliatoio.

Il Calcio Napoli si congratula con Florentino Pérez, con tutti i calciatori del Real Madrid e con Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 2, 2024

De Laurentiis disse che avrebbe dovuto congedare Ancelotti alla fine del primo campionato, chiuso in zona Champions League ma non ripetendo il cammino esaltante che un anno prima aveva portato Maurizio Sarri al record dei 91 punti. In realtà, fece questo gesto mesi dopo, quanto scoppiò la rivolta dello spogliatoio contro il diktat del patron di tornare nel ritiro di Castel Volturno al termine della partita di Champions League. Il presidente comprese in quelle settimane che lo spogliatoio si era frantumato e che era sfuggito al controllo del suo allenatore, al di là degli abbracci di facciata dopo qualche gol. La tensione era già esplosa quando Ancelotti aveva messo da parte Lorenzo Insigne prima di una partita europea dopo un battibecco con il figlio e assistente Davide.

E così, a metà dicembre, si chiuse l'avventura di Ancelotti. Senza polemiche, come nel suo stile. Mister Champions, l'uomo più vincente al mondo, non si era dimostrato tale a Napoli: in 73 partite il 52,05 di vittorie.