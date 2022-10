De Laurentiis, Aurelio chiama Luigi: «Che bello essere primi insieme»

È un Luigi De Laurentiis raggiante quello che vivrà questo weekend da capolista in Serie B. «Qui è magico, ho pensato ai momenti difficile e quanto abbiamo faticato per arrivare fin qui, ma ora siamo primi in classifica. Ho pensato subito ai tifosi, lavoriamo per questa bellissima città, Bari è una grandissima responsabilità. Lo facciamo per chi viene sempre a vedere le partite e chi si segue dalla tv» ha detto il patron del Bari.

«Un anno fa siamo ripartiti da zero, ma ho trovato degli uomini veri. Giochiamo dando tutto, questo si sta vedendo sempre di più» ha continuato a fine partita. Esattamente come papà Aurelio con il Napoli in Serie A, anche Luigi ora può dirsi primo in classifica: «Mi ha chiamato mio padre, con grande gioia. Bello essere primi in famiglia».