«Non ho notizie di azioni legali da parte del, in questo senso non mi è stato comunicato nulla. Se ci fosse comportamento doloso, si potrebbe pensare di intraprendere una strada, per ora non ho comunicazioni». Così, avvocato De Laurentiis , ha parlato del momento in casa azzurra a poche ore dal caso: «Sotto il profilo penale, non ci sono margini per una azione legale. Come per ogni reato andrebbe dimostrato il dolo o la colpa grave, a me risulta che fossero negativi al tampone».«Il presidente era molto seccato sul servizio di "Carta Bianca", l'ultima volta che l'ho sentito. Abbiamo chiesto la rettifica, che c'è stata dopo mezzanotte in maniera molto sintetica e stiamo valutando di intraprendere azioni legali» ha continuato il legale del patron azzurro. «si è presentato all'Hilton senza febbre, gliel'hanno controllata più di una volta: le voci che giravano e che l'hanno diffamato erano prive di fondamento».