De Laurentiis blinda Osimhen: «Resta qui, state sereni»

Non c'è Arabia Saudita che tenga. Victor Osimhen per il Napoli non si muove, a dirlo è direttamente Aurelio De Laurentiis, presente questo pomeriggio allo stadio Patini di Castel di Sangro per l'ultimo allenamento del ritiro della squadra azzurra e per accogliere Jens Cajuste, il neo acquisto napoletano.

«Osimhen resta con noi. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? I contratti sono sempre da rispettare, da entrambe le parti. Finché la bilateralità c’è, si va sempre d’amore e d’accordo. Con Osimhen c’è dal primo momento.

State sereni» le parole di De Laurentiis, che nelle ultime settimane ha respinto ogni offerta arrivata per l'attaccante. Con l'agente Calenda, anzi, si cerca la strada per il rinnovo contrattuale e l'aumento d'ingaggio.

«Il mio sogno è quello di ripetere la stagione che abbiamo appena terminato. I sogni sono sempre bellissimi, sono il sale della vita e quindi perchè levare alla vita un sapore e lasciare una valenza sciapa. Bisogna sempre mettere un po’ di sale e quindi noi dobbiamo sempre sperare di ripetere un campionato straordinario dove tutti devono onorare la maglia e si devono impegnare. Io sono sicuro che da lunedì a Castel Volturno si lavorerà in maniera soda e dura proprio con gli 11 più le eventuali 5 sostituzioni che dovessero servire al nostro allenatore per la prima di campionato».