De Laurentiis, complimenti da Usa: «Forza Napoli ovunque nel mondo»

Non sarà allo stadio Maradona oggi per Napoli-Sassuolo, ma Aurelio De Laurentiis si è fatto sentire direttamente da Washington, dove si trova in questi giorni: «Giornate importanti a Washington per il 47o anniversario del NIAF - National Italia America foundation, l’associazione di italo-americani più rappresentativa negli Stati Uniti -. Un piacere incontrare, tra gli altri, Nancy Pelosi. Ho ricevuto complimenti da tutti per il Napoli e li giro a tutto il nostro mondo Azzurro, tifosi in testa. Forza Napoli Sempre ovunque nel mondo».

Giornate importanti a Washington per il 47o anniversario del NIAF. Un piacere incontrare, tra gli altri, Nancy Pelosi. Ho ricevuto complimenti da tutti per il Napoli e li giro a tutto il nostro mondo Azzurro, tifosi in testa. pic.twitter.com/pjqDu20Lvq — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 29, 2022