De Laurentiis contestato a Bari: «Società assente, vergognatevi»

Il Napoli vola, il Bari sembra invece fare il percorso opposto. Il pensiero dei De Laurentiis, ora, non sono più gli azzurri di Gattuso - ieri vincenti contro la Roma all'Olimpico dopo aver sbancato anche Milano una settimana prima - ma i biancorossi pugliesi, incappati nella sconfitta contro il Catanzaro (la terza nelle ultime quattro uscite) che complica i piani stagionali.

«Squadra senz'anima, società assente. Vergognatevi» recita lo striscione esposto nelle scorse ore dagli ultras del club barese. Parole e accuse dure per la dirigenza - in primis per Luigi De Laurentiis - quelle dei tifosi, che complicano l'atmosfera intorno alla squadra di Massimo Carrera, arrivato a Bari solo un mese fa.

