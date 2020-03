LEGGI ANCHE

Sì è svolto in queste ore a Castelvolturno l'incontro che potrebbe cambiare le sorti del Napoli nel prossimo futuro. Il numero uno azzurro de Laurentiis ha incontrato nel quartier generale l'allenatoreper discutere del suo contratto.Sul tavolo il futuro di Ringhio ma anche quello della squadra azzurra, tra il momento di risalita e i rinnovi da portare avanti per la rosa del prossimo anno. Secondo quanto informato da Sky Sport, l'incontro sembra essere stato molto positivo: c'è la volontà di proseguire insieme confermando Gattuso anche per il prossimo anno.