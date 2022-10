De Laurentiis esulta oltreoceano: «Ho goduto anche da Washington»

Assente al Maradona questo pomeriggio, Aurelio De Laurentiis si trova per impegni familiari e di lavoro negli Stati Uniti in questi giorni. Ma l'oceano che lo divide dalla squadra non gli impedisce di seguire il Napoli: «Da Washington ho goduto per una partita spettacolare! Forza Napoli Sempre!!» le parole del presidente azzurro direttamente su Twitter.

