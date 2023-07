De Laurentiis, francobollo per il Napoli: «Uno scudetto eterno»

Arriva il quarto francobollo dedicato al Napoli nella storia del club azzurro (tre volte per gli scudetti, uno per la Coppa Italia del 2020 post covid), emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa mattina, appena prima della partenza della squadra per il ritiro di Dimaro, è stato presentato l'ennesimo omaggio al club di Aurelio De Laurentiis, campione d'Italia nell'ultima stagione dopo 33 anni dall'ultima volta.

«Per noi è una grande soddisfazione rendere eterno il nostro terzo storico scudetto attraverso l’emissione di un francobollo» le parole del patron azzurro a margine dell'evento. «In questo momento la nostra città è al centro dell’attenzione internazionale e noi siamo orgogliosi di essere diventati il simbolo di un vero e proprio Rinascimento napoletano attraverso un modello di sport tanto sostenibile quanto vincente». Il bozzetto - un vicolo napoletano in festa per lo scudetto - è opera dell’artista Gaetano Ieluzzo.