De Laurentiis, con Garcia momento no: «Prenderò le decisioni opportune»

«A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il primo a soffrirne». Così parla Aurelio De Laurentiis, ospite questa mattina a Roma dell’Universita Luiss per la tavola rotonda Inpiù. Le parole del patron si riferivano a Michele Mignani, da ieri ex allenatore del Bari, altro club di famiglia, esonerato per far posto a Marino dopo aver sfiorato la A la scorsa primavera.