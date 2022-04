De Laurentiis inibito, il legale: «Non potrebbe più firmare contratti»

Il caos plusvalenze sta mettendo incertezza anche al Napoli, ma il club di Aurelio De Laurentiis - per cui sono in ballo 11 mesi di inibizione - sa già come rispondere alle accuse. «Non esiste plusvalenza per Osimhen, vale più di 100 milioni di euro ad oggi. Ha giocato pochissime partite a causa di infortuni e Coppa d’Africa. Di certo non dico il suo valore perché mi rivolgo a transfermarkt. L’inibizione chiesta per De Laurentiis non sarebbe priva di effetti, comporterebbe delle limitazioni», ha spiegato Mattia Grassani, legale del club azzurro.

«Il presidente non potrebbe firmare contratti di prestazioni sportiva, scendere negli spogliatoi prima o dopo la partita e non potrebbe occuparsi delle trattative di mercato» ha spiegato a Radio Kiss Kiss. «Potrebbe però fare interviste e partecipare a consigli di Lega. 11 mesi per un presidente di un club potrebbero portare problemi importanti visto che De Laurentiis vive 365 giorni l’anno il Napoli. Speriamo e confidiamo di rispedire al mittente la sanzione chiesta. Il Napoli è l'unico club a non avere precedenti riguardo queste tematiche».