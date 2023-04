De Laurentiis, intervista al Telegraaf: «Ora la serie tv per lo scudetto»

«Capisco che sia importante vincere nuovamente lo scudetto. Per Napoli e i suoi abitanti sembrerà un riscatto contro il nord, una vendetta per chi si sente svantaggiato o discriminato. Ma io mi batto perché il sud e il nord siano uniti». Queste le parole di Aurelio De Laurentiis al Telegraaf, poche ore prima di Milan-Napoli che segnerà il debutto assoluto degli azzurri ai quarti di Champions League: «Quando siamo arrivati in Serie A, il Napoli era al 550esimo posto tra i club del mondo. Dopo due o tre anni eravamo tra le migliori venti squadre europee. Oggi siamo ai quarti di Champions. Non sono i titoli e il successo a coronare la gloria, ma il lavoro che si fa per raggiungerli».

Ma non è finita qui: «Abbiamo tirato fuori il club dalla depressione. Siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni. Stiamo pensando a una serie tv con la Cbs negli Stati Uniti. E fare qualcosa legato a questo terzo scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere» avverte il patron del Napoli. «Ho sempre considerato Napoli una città centrale, universale a livello europeo. Molti altri hanno visto la città in modo provinciale. Io lavoro qui per vincere».