«Quando mi è stato detto che stava arrivando il presidente del Napoli a fare i complimenti alla squadra pensavo fosse uno scherzo, invece si presentò negli spogliatoi». Così Vincenzo Italiano svela un retroscena delle sue gare allo Stadio Maradona. «Fu motivo di orgoglio e di enorme piacere, è venuto a fare i complimenti per quello che stiamo facendo. Fa piacere essere seguito perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto».

«All’inizio nessuno scommetteva su questa squadra ma ora stiamo lavorando bene e togliendoci grandi soddisfazioni. Grazie a un gruppo di ragazzi straordinario stiamo facendo un ottimo lavoro» ha continuato Italiano a Radio Marte. «Spezia è una realtà, Napoli è un’altra. Qui da noi qualche passo falso si può fare, in altre situazioni dove si lotta per grandi traguardi bisogna essere sempre al top. La sconfitta contro di noi o contro il Genoa è di pura sfortuna, il Napoli ha creato molto. In questo momento la squadra però è in lotta per tutte le competizioni: se riesce a concretizzare quanto crea può vincere e dominare le partite».

