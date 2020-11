«Con Diego passammo una notte, fino all'alba, a parlare in un hotel in Inghilterra con lui e con la moglie. Venne fuori una grandissima umanità, un uomo che mi colpì molto». Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Diego Maradona in alcune dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

«La moglie gli disse: 'Pensa se tu fossi oggi il Diego che eri quando eri il vero Diego, chissà che successo ancora più grande avresti avuto e che cifre ti avrebbero pagato'» racconta De Laurentiis. «Ma lui rispose che era contento così, e che aveva avuto delle figlie che gli hanno riempito il cuore d'amore».

