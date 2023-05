De Laurentiis, la risposta di Fiorello: «L'ho chiamato ed era con Spalletti»

«Ho chiamato Fiorello e l'ho invitato alla festa del 4 giugno al Maradona, vorrei portarlo allo stadio con il suo programma» aveva detto ieri Aurelio De Laurentiis durante la conferenza di presentazione del ritiro di Dimaro. Un invito reale che è stato commentato anche dal diretto interessato proprio questa mattina durante Viva Rai 2.

«Ieri ho parlato con De Laurentiis, che tra l’altro era insieme con Spalletti. Li ho sentiti e ho fatto i complimenti a Luciano, ho letto che lui non vuole rinnovare ma erano molto contenti» le parole di Fiorello in diretta Rai. «Il presidente mi ha invitato alla festa al Maradona ma gli ho spiegato che sarebbe impossibile andare: per me sarebbe un onore, ma noi siamo qui a lavorare. Mi piacerebbe portarvi tutti a Napoli, ma non ci posso venire caro Aurelio».