Aurelio De Laurentiis ha lasciato per qualche ora il suo ritiro forzato a Dimaro, lasciando lo Sporthotel Rosatti e incontrando Joe Tacopina, presidente della Spal, a poca distanza. Il club di Ferrara, infatti, è in ritiro in questi giorni a Mezzana, a poca distanza di dimaro: i due dirigenti si sono incontrati per una amichevole partita di calciobalilla immortalata sui social.